Иерусалим, , 07:48 — REGNUM

В Израиле «российских хакеров» обвинили в атаке на телефон израильского политика Бенни Ганца. Выводы были сделаны на основании данных IT-компании CGI Group, передает 28 августа израильский «12 канал».

Сообщается, что это коснулось Бенни Ганца и его помощников. Мощность атаки названа «беспрецедентной».

Другие подробности не сообщаются.

Напоминаем, что Бенни Ганц до 2015 года был начальником Генштаба Армии обороны Израиля. В 2018 году он основал и возглавил партию «Хосен ле-Исраэль» («Защита Израиля»). В 2019 году она в составе блока «Синий и белый» планирует участвовать в выборах в израильский парламент.