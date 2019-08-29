Лусака, , 07:53 — REGNUM

Полиция Замбии арестовала лидера оппозиции Чишимбу Камбвили и обвинила его «в клевете на президента» страны Эдгара Лунгу, передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По информации телерадиокомпании, Камбвили якобы оскорблял президента в видеороликах, распространяемых в социальных сетях, за что и был вызван в полицейский участок в среду, 28 августа.

«В настоящее время он содержится под стражей», — подтвердил представитель полиции.

Адвокаты Камбвили не были доступны для комментариев, отметили в ВВС. По законодательству Замбии подобное правонарушение наказывается максимум тремя годами тюремного заключения.

Известно, что ранее Камбвили находился на посту министра информации правящей партии Замбии «Патриотический фронт». Однако после того, как его уволили, он стал жестким критиком президента Лунгу. Камбвили был одним из основателей партии «Национальный демократический конгресс», которая была лишена лицензии на прошлой неделе.