Москва, , 07:45 — REGNUM

Россия готова возобновить отношения с Грузией, однако для возобновления диалога Тбилиси стоит принести извинения за антироссийские высказывания. Такое мнение высказал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Читайте также: Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

Парламентарий отметил изменения, которые произошли в риторике президента Грузии Саломе Зурабишвили по отношению к России.

«Зурабишвили стала мягче в своей позиции по отношению к нашей стране, ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», — считает депутат.

Также по теме: В Грузии требуют начать диалог с Россией, Абхазией и Южной Осетией

Грузия должна вести диалог с РФ в международных форматах — власти Грузии

Шхагоев считает, что двигаться дальше в отношениях между Москвой и Тбилиси можно только после извинений со стороны Грузии.

«Россия готова возобновлять отношения, которые, кстати, никогда и не портила, да и не заинтересована в этом», — заключил Адальби Шхагошев.

Напомним, ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия готова восстановить отношения с Россией после того, как Москва поменяет своё отношение к «маленькому соседу» Тбилиси. По её словам, России необходимо «признать, что отношения не могут строиться на принуждении».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне 2019 года после того как в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. После этого в столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: При желании Грузии можно восстановить отношения между странами