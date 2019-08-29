Нью-Дели, , 10:10 — REGNUM

Начальник штаба военно-морских сил Индии Карамбир Сингх выразил обеспокоенность увеличением флота КНР. Он отметил, что, согласно прогнозам, Китай к 2049 году будут эксплуатировать 10 авианосцев. По его мнению это должно значительно увеличить присутствие Китая в регионе Индийского океана. При этом адмирал отметил, что Индии требуется как минимум 3 корабля такого типа.

На выступлении перед журналистами он настоятельно призвал начать строительство третьего авианосца, который должен стать крупнейшим из когда-либо созданных в Индии военных кораблей. Тем не менее, данный проект вызывает сомнения у представителей министерства обороны относительно финансового вопроса.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Карамбир Сингх отметил, что новый авианосец должен обеспечить необходимый уровень присутствия военно-морских сил в регионе для выполнения оперативных задач.

В настоящее время ВМС Индии в партнерстве с американцами разрабатывает гибридный двигатель для корабля. По предварительным оценкам стоимость одного такого авианосца без учета самолетов составит 700 миллиардов рупий (примерно 9,75 миллиардов долларов).