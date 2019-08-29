Нью-Дели, , 11:00 — REGNUM

Резервный банк Индии (РБИ) принял решение передать правительству страны свои избыточные резервы в размере 1,7 триллионов рупий (24,5 миллиардов долларов). Данное решение вызвало ожесточенную дискуссию между правящей партией и оппозицией. Лидер Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии Индии, Рахул Ганди обвинил правительство в «краже» денег банка с целью скрыть экономические провалы. Помимо этого, политик обвинил в этом лично премьер-министра и министра финансов страны.

Лидер Индийского национального конгресса отметил, что данное решение банка будет иметь «катастрофические последствия» для экономики страны. «Когда вы лишаете РБИ его резервов, вы оставляете банк уязвимым для ряда экономических кризисов. Резервный фонд предназначен для чрезвычайных ситуаций, а не для того, чтобы прикрывать экономические неудачи правительства», — заявил оппозиционер в твиттере.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр финансов страны быстро отреагировала на данные заявления. «Рахул Ганди должен был проконсультироваться с экономистами, прежде чем выдвигать эти обвинения в адрес РБИ», — заявила Нирмала Ситхараман.

Правящая партия Индии также опровергла подобные обвинения, заявив, что деньги используются в национальных интересах.