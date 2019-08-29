Киев, , 07:45 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский ещё не принял окончательного решения по кандидатуре министра внутренних дел Украины, сообщило 28 августа издание Liga.net со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

По словам собеседника, будущие депутаты Верховной рады на встрече с Зеленским задали ему вопрос о будущем главе МВД, на что тот ответил, что «решение ещё не принято».

Президент Украины хотел бы видеть на этой должности новое лицо, но он также рассматривает возможность оставить действующего министра Арсена Авакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле здания администрации президента в Киеве состоялась акция протеста против Арсена Авакова, который вероятно войдёт в состав нового правительства Украины.

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Напомним, ранее стал известен примерный состав правительства Украины. В нём сохранила свой пост нынешний министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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