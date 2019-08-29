Рим, , 07:39 — REGNUM

«Движение 5 звезд» и Демократическая партия Италии достигли соглашения о формировании нового правительства страны. Таким образом, партия «Лига» уходит в оппозицию. Лидер «Лига» Маттео Сальвини прокомментировал это на своей странице в Twitter.

«Меня огорчает, что Италия вновь будет дешево продана. Меня огорчает, что будущее Италии решено за ее пределами. Кто-то в Брюсселе хочет слабого правительства», — написал Сальвини вечером 28 августа.

«Но когда-нибудь, рано или поздно, через месяц, год или два года… Голосование должно повториться. И мы, наконец, сможем ДЕЙСТВОВАТЬ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Лига» стала самой популярной партией, придя к власти по итогам парламентских выборов 2018 года. За минувшие 14 месяцев уровень ее поддержки вырос до 40%, в то время как бывшие партнеры по коалиции, партия «Движение 5 звезд» потеряла половину своих избирателей — 17%. «Лига» проводила жесткую антимиграционную политику и спорила с Европейской комиссией по поводу долгов Италии.

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