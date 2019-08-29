Самара, , 07:39 — REGNUM

Памятник Александру Масленникову планируют установить в 2020 году власти Самары. Информацию об этом 28 августа разместили чиновники на странице городского департамента культуры и молодежной политики в соцсети Twitter.

Памятник планируется установить к 130-летию большевика.

«Место установки после согласования с жителями района — сквер на пересечении пр. Масленникова и ул. Скляренко», — сообщают представители департамента культуры.

По словам чиновников, сейчас они работают над подготовкой к размещению муниципального заказа.

Напомним, что памятник большевику Александру Масленникову был демонтирован в 2018 году. Обеспокоенным судьбой памятника общественникам власти обещали, что установят его в 2019 году и, что деньги на эти цели в бюджете заложены.