29 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Если стоимость добычи и экспорта израильского газа не будет существенно снижена, возможно, благодаря тому, что компании снизят свои ожидания в отношении прибыли, а правительства проявят готовность понизить налоги и роялти, то экспорт израильского газа может столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

Максим Исаев, , 09:08 — REGNUM

С момента обнаружения газового месторождения «Левиафан» у побережья Хайфы Израиль никогда не переставал мечтать о росте своего благосостояния и политического влияния. Недавно в издании The Foreign Policy появилась статья на эту тему, в которой было описано что-то невообразимое. Говорилось о том, что будущая зависимость ЕС от поставок израильского газа может в конечном итоге изменить политические взгляды европейских стран на Израиль и сделать ЕС произраильским, пишет Чарльз Эллинас в статье для издания The Foreign Policy.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Foreign Policy: Израиль получил новый инструмент международного давления?

В статье упустили очень важный вопрос: сможет ли израильский газ когда-либо попасть в ЕС или на мировые рынки по конкурентоспособной цене? В связи с предстоящим выходом месторождения «Левиафан» на рынок Израиль, американская нефтегазовая компания Noble Energy и её партнеры ищут возможности для поставок газа. На экспорт могут направить 9−10 млрд кубометров газа в год. Это примерно столько же, сколько будут экспортировать по «Южному газовому коридору» в Италию из Азербайджана, который к 2020 году будет поставлять в ЕС 10 млрд кубометров газа в год.

Схема бассейна газового месторождения по данным EIA, США (cc) US Energy Information Administration

Основная проблема, с которой столкнётся экспорт израильского газа, носит коммерческий характер. Цены на газ в мире остаются на низком уровне — около $3,6 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ) в августе 2019 года. Даже если цены на газ вырастут после 2025 года, они по-прежнему останутся на уровне, который поставит под вопрос прибыльность экспорта газа из Восточного Средиземноморья. Таким образом, все надежды Израиля рушатся перед лицом суровой ценовой реальности и ситуации на мировых рынках.

Политической воли и поддержки со стороны израильского правительства и Соединённых Штатов недостаточно для преодоления ценовых ограничений. В конце концов, природный газ покупается и продается коммерческими компаниями. И эти фирмы и их инвесторы не хотят лишний раз рисковать, поскольку ставят прибыль выше всего остального.

Аквартории Italiaeilmondo.com

Международные нефтяные компании в настоящее время сталкиваются с опасностью того, что инвесторы, обеспокоенные глобальными выбросами в атмосферу, могут изъять свои инвестиции. В результате этого этим компаниям необходимо поддерживать высокий уровень доходности, чтобы сохранить привлекательность для акционеров. Это означает, что они будут инвестировать в проекты с высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью.

Восточно-средиземноморский газ, в том числе газ с месторождения «Левиафан», находится в глубоководных пластах. Из-за этого добыча и разработка газовых месторождений связаны с высокими расходами, при этом отсутствие региональной инфраструктуры также влияет на стоимость экспорта газа.

Читайте также: The Hill: Трамп отказывается признать свою победу в торговой войне с КНР

Возьмём, к примеру, широко разрекламированный проект газопровода EastMed, который должен соединить израильское газовое месторождение «Левиафан» с Италией через Кипр и Грецию. Проект получил широкую политическую поддержку не только на Кипре, в Израиле или Греции, но также со стороны ЕС и США. Но это очень дорогой проект.

Добыча газа. Израиль Offshore-technology.com

К моменту, когда израильский газ с месторождения «Левиафан» достигнет европейских потребителей, его ожидаемая стоимость может составить от $4 до $5 за 1 млн БТЕ, т. е. он окажется слишком дорогим для покупателей. Газопровод EastMed может стать коммерчески жизнеспособным, если цена на природный газ в ЕС превысит около $8 за 1 млн БТЕ, что значительно выше средней цены в $6,50 за 1 млн БТЕ, ожидаемой в течение следующих десяти лет. Кроме того, избыток газа — в основном из России, Норвегии, Алжира, Катара и США — уже позволил обеспечить достаточный уровень поставок энергоресурсов в ЕС. Эти поставки также удерживают цены на газ на низком уровне.

Соединённые Штаты заинтересованы в поставках восточно-средиземноморского газа в ЕС, чтобы уменьшить зависимость европейского блока от российского газа. Но это может произойти, только если региональные поставки газа смогут конкурировать с ценами, преобладающими в ЕС, что представляет собой сложную задачу. С этой целью был создан Газовый форум Восточного Средиземноморья (EMGF), при активной поддержке со стороны ЕС и США. В задачу EMGF входит расширение сотрудничества в целях поощрения и разработки запасов природного газа в регионе. Но EMGF не может реально помочь разработке газовых месторождений и экспорту газа из региона.

Основной вариант, который рассматривают на данный момент, связан с двумя египетскими заводами по сжижению природного газа в Идку и Дамиетта, из-за низких затрат на сжижение, и дальнейшим экспортом сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. Но в министерстве нефти и минеральных ресурсов заявили, что к 2020 году эти заводы выйдут на полную мощность и будут перерабатывать в основном египетский газ. Действительно, Египет не только стал самодостаточным с точки зрения запасов природного газа, но также может экспортировать СПГ благодаря открытию гигантского газового месторождения «Зор» в Средиземном море к северу от Порт-Саида. Учитывая то, что египетские заводы по сжижению природного газа в Идку и Дамиетта выйдут на полную мощность к концу 2019 года, для израильского газа может просто не хватить места.

Читайте также: Atlantic: граждан ЕС ждут новые опасности в Великобритании

Если стоимость добычи и экспорта израильского газа не будет существенно снижена, возможно, благодаря тому, что компании снизят свои ожидания в отношении прибыли, а правительства проявят готовность понизить налоги и роялти, то экспорт израильского газа может столкнуться с непреодолимыми препятствиями. Однако его можно использовать для внутреннего потребления, что обеспечило бы долгосрочную энергетическую независимость Израиля. Но в данном случае Израиль не сможет купить себе мировое политическое влияние, о котором говорят Джейми Левин и Мечислав Бодужински.

С момента обнаружения «Левиафана» в 2010 году Израиль безуспешно пытался найти пути экспорта своих избыточных запасов газа. Пока ситуация никак не изменилась. Если он не сможет сократить расходы, то газ никак не изменит положение вещей с точки зрения израильского экспорта и его отношений с остальным миром.