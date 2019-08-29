Анкара, , 07:34 — REGNUM

Возможный отказ США от продажи истребителей F-35 не беспокоит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер не исключил покупку российских самолётов Су-35 и Су-57, передает телеканал NTV.

«Почему бы и нет? Мы приехали сюда не зря», — ответил Эрдоган на вопрос о возможном приобретении российских истребителей после посещения авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

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У Анкары нет беспокойства о закупках истребителей, так как рынок, способный обеспечить Турцию всем необходимым, большой. Дальнейшие шаги будут предприняты после окончательного решения США по F-35, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 после приобретения этой страной российских ракетных комплексов С-400. Эрдоган 27 августа осмотрел на авиасалоне МАКС новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.

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