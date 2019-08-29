Оренбург, , 07:31 — REGNUM

В Оренбургской области Галина Сафонова в сентябре покинет пост заместителя министра образования и возглавит школу в областном центре, сообщают СМИ.

Сейчас чиновник находится в отпуске. Заявление об отставке еще не подано.

Как отметила начальник управления образования Оренбурга Нина Гордеева, Галина Сафонова дала устное согласие стать директором школы № 9, информирует orenday .

Добавим, с 2012 года Галина Сафонова занимала должность первого заместителя министра образования региона. После отставки министра образования в ноябре 2018 года Сафонова возглавила ведомство.

В июле врио губернатора Денис Паслер назначил и.о. министра Алексея Пахомова, который ранее работал руководителем программы по развитию отраслевых центров компетенций Центра по развитию рабочих и инженерных компетенций госкорпорации Росатом.