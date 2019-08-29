Манила, , 07:35 — REGNUM

Мораторий на выдачу новых лицензий на игровой бизнес на Филиппинах связан с опасениями филиппинских военных в отношении возможной шпионской деятельности, заявил журналист Ричард Джавад Хейдариан в статье для издания Asia Times.

«Когда филиппинские власти объявили мораторий на выдачу новых лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, этот шаг был направлен не только на сдерживание деятельности азартных заведений», — говорится в статье.

По словам журналиста, из-за растущих опасений в сфере безопасности, включая подозрения оборонного ведомства Филиппин относительно того, что контролируемые гражданами КНР игорные заведения могут быть связаны с китайской шпионской деятельностью, направленной на получение информации о ключевых военных объектах, власти остановили быстрое расширение игорного бизнеса.

Напомним, «Филиппинские оффшорные игорные операции» (POGO) — это официальное название китайских игорных заведений на Филиппинах. Ранее министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана и другие официальные лица открыто предположили, что POGO, запрещённые на территории материкового Китая, могут представлять собой не только центры организованной преступности, но и выступать в качестве шпионских центров, деятельность которых направлена против Филиппин.

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