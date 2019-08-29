Вашингтон, , 07:30 — REGNUM

Рецессия в США может привести к улучшению торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, заявил экономист Шан-Джин Вэй в статье для издания Project Syndicate.

«Как это ни парадоксально, рецессия в Соединённых Штатах может привести к улучшению двусторонних экономических отношений с Китаем и охладить эскалацию торговых споров между США и КНР», — заявил Вэй.

По словам экономиста, новейшая история даёт нам немало поводов для подобных предсказаний.

«Крайне примечательно то, что Трамп начал нынешнюю торговую войну в момент, когда экономика США несколько перегрелась, отчасти в результате агрессивного снижения налогов, которое Трампу удалось протолкнуть в конгрессе в конце 2017 года», — добавил эксперт.

Вэй добавил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении Китая может смягчиться, если начнётся рецессия.

Напомним, в августе 2019 года инверсия кривой доходности в Соединённых Штатах, когда доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг впервые с 2007 года, породила опасения по поводу возможной рецессии в США в конце этого года или в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Мнучин затруднился назвать сроки нового раунда переговоров с Китаем