Вашингтон, 29 августа 2019, 07:30 — REGNUM
Рецессия в США может привести к улучшению торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, заявил экономист Шан-Джин Вэй в статье для издания Project Syndicate.
По словам экономиста, новейшая история даёт нам немало поводов для подобных предсказаний.
Вэй добавил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении Китая может смягчиться, если начнётся рецессия.
Напомним, в августе 2019 года инверсия кривой доходности в Соединённых Штатах, когда доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг впервые с 2007 года, породила опасения по поводу возможной рецессии в США в конце этого года или в 2020 году.
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