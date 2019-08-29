Вашингтон, , 07:26 — REGNUM

Нет никаких серьёзных оснований полагать, что благодаря экспорту газа Израиль может получить рычаги влияния на Европейский союз и в конечном итоге сделать его произраильским, заявил директор консалтинговой компании e-CNHC Чарльз Эллинас в статье для издания The Foreign Policy.

«Недавно в издании The Foreign Policy появилась статья на эту тему, в которой было описано что-то невообразимое. Говорилось о том, что будущая зависимость ЕС от поставок израильского газа может в конечном итоге изменить политические взгляды европейских стран на Израиль и сделать ЕС произраильским», — заявил Эллинас.

По словам эксперта, в статье упустили очень важный вопрос: сможет ли израильский газ когда-либо попасть в ЕС или на мировые рынки по конкурентоспособной цене?

«К моменту, когда израильский газ с месторождения «Левиафан» достигнет европейских потребителей, его ожидаемая стоимость может составить от $4 до $5 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), т. е. он окажется слишком дорогим для покупателей. Газопровод EastMed может стать коммерчески жизнеспособным, если цена на природный газ в ЕС превысит около $8 за 1 млн БТЕ, что значительно выше средней цены в $6,50 за 1 млн БТЕ, ожидаемой в течение следующих 10 лет. Кроме того, избыток газа — в основном из России, Норвегии, Алжира, Катара и США — уже позволил обеспечить достаточный уровень поставок энергоресурсов в ЕС. Эти поставки также удерживают цены на газ на низком уровне», — подчеркнул Эллинас.

Если стоимость добычи и экспорта израильского газа не будет существенно снижена, возможно, благодаря тому, что компании снизят свои ожидания в отношении прибыли, а правительства проявят готовность понизить налоги и роялти, то экспорт израильского газа может столкнуться с непреодолимыми препятствиями, отметил эксперт.

«Однако газ можно использовать для внутреннего потребления, что обеспечило бы долгосрочную энергетическую независимость Израиля. Но в данном случае Израиль не сможет купить себе мировое политическое влияние», — добавил Эллинас.

Напомним, в начале августа 2019 года эксперт канадского Университета святого Франциска Ксаверия Джейми Левин и представитель калифорнийского Колледжа Помона Мечислав Бодужински заявили в статье «Will an Israeli Energy Boom Make the EU Pro-Israel?» («Израильский энергетический бум сделает ЕС произраильским?»), что месторождение «Левиафан» поможет изменить отношения между Израилем и остальным миром, в том числе по вопросу израильской оккупации палестинских территорий.

Читайте также: Foreign Policy: Израиль получил новый инструмент международного давления?