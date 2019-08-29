Вашингтон, 29 августа 2019, 07:26 — REGNUM
Нет никаких серьёзных оснований полагать, что благодаря экспорту газа Израиль может получить рычаги влияния на Европейский союз и в конечном итоге сделать его произраильским, заявил директор консалтинговой компании e-CNHC Чарльз Эллинас в статье для издания The Foreign Policy.
По словам эксперта, в статье упустили очень важный вопрос: сможет ли израильский газ когда-либо попасть в ЕС или на мировые рынки по конкурентоспособной цене?
Если стоимость добычи и экспорта израильского газа не будет существенно снижена, возможно, благодаря тому, что компании снизят свои ожидания в отношении прибыли, а правительства проявят готовность понизить налоги и роялти, то экспорт израильского газа может столкнуться с непреодолимыми препятствиями, отметил эксперт.
Напомним, в начале августа 2019 года эксперт канадского Университета святого Франциска Ксаверия Джейми Левин и представитель калифорнийского Колледжа Помона Мечислав Бодужински заявили в статье «Will an Israeli Energy Boom Make the EU Pro-Israel?» («Израильский энергетический бум сделает ЕС произраильским?»), что месторождение «Левиафан» поможет изменить отношения между Израилем и остальным миром, в том числе по вопросу израильской оккупации палестинских территорий.
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