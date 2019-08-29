Рим, , 07:16 — REGNUM

Самая популярная партия Италии — «Лига» Маттео Сальвини — станет оппозиционной после формирования нового правительства, пишет газета Kronen Zeitung.

Бывшие партнеры «Лиги» по коалиции из «Движения 5 звезд» (M5S) достигли соглашения о формировании правительства с Демократической партией. Об этом заявил лидер M5S Луиджи ди Майо вечером 28 августа после встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой. По словам ди Майо, Сальвини предлагал ему занять пост премьер-министра, однако он отказался, поскольку интересы Италии важнее личных амбиций.

«Мы являемся постидеологической политической силой, не правой и не левой, а только ищущей решения проблем страны. Правые и левые — устаревшие шаблоны», — сказал Ди Майо.

Маттео Сальвини заявил, что единственным общим интересом между M5S и демократами является личная ненависть к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Маттарелла поручит бывшему премьер-министру Джузеппе Конте сформировать новое правительство.

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