Рим, 29 августа 2019, 07:16 — REGNUM
Самая популярная партия Италии — «Лига» Маттео Сальвини — станет оппозиционной после формирования нового правительства, пишет газета Kronen Zeitung.
Бывшие партнеры «Лиги» по коалиции из «Движения 5 звезд» (M5S) достигли соглашения о формировании правительства с Демократической партией. Об этом заявил лидер M5S Луиджи ди Майо вечером 28 августа после встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой. По словам ди Майо, Сальвини предлагал ему занять пост премьер-министра, однако он отказался, поскольку интересы Италии важнее личных амбиций.
«Мы являемся постидеологической политической силой, не правой и не левой, а только ищущей решения проблем страны. Правые и левые — устаревшие шаблоны», — сказал Ди Майо.
Маттео Сальвини заявил, что единственным общим интересом между M5S и демократами является личная ненависть к нему.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Маттарелла поручит бывшему премьер-министру Джузеппе Конте сформировать новое правительство.
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