Иркутск, , 07:08 — REGNUM

В Иркутской области приступили к работе участковые избирательные комиссии (УИК). Как сообщает официальный сайт областного избиркома, до дня голосования их сотрудникам необходимо заполнить и разнести избирателям приглашения на выборы, проинформировать о времени и месте голосования на выборах мэра Иркутска. Для этого будут осуществляться подомовые и поквартирные обходы.

Напомним, 8 сентября 2019 года в 20 муниципальных образованиях Иркутской области пройдут выборы глав и мэров. Ещё 26 территорий выберут депутатов представительных органов. Также 12 районам и городам предстоит выбрать глав муниципалитетов и депутатов.

Более 300 тысяч избирателей Иркутска смогут проголосовать с использованием 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), часть из которых была модифицирована с тем, чтобы итоговый протокол получился с QR-кодом. В избиркоме пояснили, что это что обеспечивает дополнительную защиту и увеличит скорость ввода данных в ГАС «Выборы».

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