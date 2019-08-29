Вашингтон, , 05:47 — REGNUM

Проверить, насколько расходы американского бюджета на военную помощь Украине отвечают национальным интересам Соединённых Штатов, поручил президент США Дональд Трамп, пишет Politico.

Проверить обоснованность расходов Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону и министру обороны Штатов Марку Эсперу.

Речь идёт о $250 млн, которые выделяются на военную помощь ВСУ в 2019 финансовом году. Теперь, пока идёт ревизия, деньги поступать в Киев не будут.

Напомним, в середине июня американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону важно, чтобы Киев покупал у него военную технику.

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