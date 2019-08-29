Нью-Йорк, США, , 05:01 — REGNUM

Сотрудники ФБР провели обыски в доме главы Профсоюза работников автомобилестроительной промышленности США (UAW) Гэри Джонса в рамках расследования дела о коррупции в автопромышленности, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в ведомстве.

Сообщается, что обыски прошли в доме Джонса в штате Мичиган, а также в конференц-центре профсоюза и еще на объектах в трех штатах. Представители ФБР отказались назвать улики, которые были изъяты в ходе обыска. Отмечается, что профсоюз UAW ранее выражал готовность сотрудничать со следствием и назвал обыски ненужными.

Телеканал отмечает, что в рамках расследования о коррупции в автомобильной промышленности США были предъявлены обвинения девятерым должностным лицам в UAW и компании Fiat Chrysler. Из них восемь человек признали свою вину и были осуждены. Среди них был и экс-глава профсоюза Норвуд Джуэлл.