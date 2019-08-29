Каракас, , 04:44 — REGNUM

О возобновлении контактов с Норвегией по переговорам с венесуэльской оппозицией сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает «Синьхуа».

По словам Мадуро, норвежские власти продолжат помогать Каракасу вести переговоры с оппозиционерами Венесуэлы. Между представителями Норвегии и властями Венесуэлы прошёл ряд встреч по этому поводу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Норвегия выступает в качестве посредника между властями Венесуэлы и проамериканской венесуэльской оппозицией.

В середине августа оппозиционеры заявили, что участие Осло прекратилось, однако норвежский МИД пообещал возобновить посредничество в помощи Каракасу.

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