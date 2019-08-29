Вашингтон, , 04:24 — REGNUM

Белый дом США рассчитывает на проведение нового раунда торговых переговоров с Китаем в сентябре, однако пока не имеет конкретных сроков, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин в интервью агентству Bloomberg.

«Мы продолжаем переговоры. Мы формируем планы для приезда китайской делегации», — заявил он.

Мнучин выразил сомнение, что запланированные на сентябрь переговоры по торговле между представителями США и Китая состоятся. В связи с этим пока невозможно назвать точные сроки проведения торговых консультаций между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа экономический советник администрации президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил, что очередной раунд торговых переговоров между представителями Пекина и Вашингтона пройдет в сентябре. Конкретную дату встречи Кадлоу назвать затруднился.

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