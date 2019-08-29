Владивосток, , 04:16 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 28 августа подписал указ о переносе полномочного представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь полпредство ДФО будет находиться на острове Русский, в посёлке Аякс, д.10, литера Н, сообщается на портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровск потерял статус столицы Дальнего Востока в декабре 2018 года — полномочия перешли Владивостоку. По мнению инициатора перемен губернатора Приморья Олега Кожемяко, процесс переезда полпредства будет длиться два-три года.