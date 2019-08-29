Канберра, , 04:03 — REGNUM

Австралия обеспокоена арестом писателя Яна Хэнцзюна в Китае по подозрениям в шпионаже, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала Channel 9.

«Мы не дадим в обиду нашего гражданина. Мы ожидаем, что к нему будут относиться подобающим образом и соблюдать права человека… Мы не приносим извинений за то, что защищаем своих граждан», — заявил он.

Моррисон подчеркнул, что обвинения в шпионаже, предъявленные Яну Хэнцзюну, являются «абсолютно лживыми».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года китайские власти арестовали писателя из Австралии Яна Хэнцзюна. 26 августа ему предъявили обвинения в шпионаже в пользу Австралии. Австралийские власти сочли арест политически мотивированным и призвали немедленно освободить писателя.

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