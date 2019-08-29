Вашингтон, , 03:56 — REGNUM

Ведущий американского телеканала NBC Лоуренс О'Доннелл признался, что ошибался в высказывании о том, что американский президент Дональд Трамп брал кредиты под гарантии «российских олигархов». Об этом журналист заявил на своей странице в Twitter

«Вчера я ошибся, сообщив новость о финансах президента, которая не прошла нашу строгую процедуру верификации. Я не должен был сообщать об этом, и я был не прав, обсуждая это в эфире. Я заявлю об этом публично в своей телепередаче», — заявил он.

Как отмечает телеканал Fox News, извинения ведущий опубликовал через несколько часов после того, как юристы Трампа направили в NBC письмо с требованием извинений и угрозой судебным разбирательством.

Ранее О'Доннелл в эфире телепередачи на канале NBC заявил, что, по данным анонимного источника, президент США Дональд Трамп обращался за кредитом в Deutsche Bank. Ему для получения кредита якобы пришлось взять гарантию у «российских олигархов», имена которых ведущий не назвал.