Ашхабад, 29 августа 2019, 03:53 — REGNUM
По итогам двухдневного государственного визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур представители туркменского и сингапурского правительств подписали три межгосударственных договора, передает «Туркменистан сегодня».
В список документов, одобренных туркменскими и сингапурскими правительственными чиновниками вошли:
- Соглашение о взаимном снятии визовых требований для дипломатов, служащих и владельцев официальных паспортов
- Соглашение о ликвидации двойного налогообложения с налога на прибыль и о предотвращении неуплаты налогов
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере между министерством юстиции Туркмении и министерством внутренних дел Сингапура
Отметим также, что ранее по итогам туркменско-сингапурского бизнес-форума подписаны Соглашение о сотрудничестве между Туркменским банком внешнеэкономической деятельности и Ассоциацией банков Сингапура, Соглашение о сотрудничестве между Туркменским банком внешнеэкономической деятельности и Банком развития Сингапура, а также ряд других договоров и меморандумов.
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