Вашингтон, , 03:34 — REGNUM

Инициатива американского президента Дональда Трампа провести следующий саммит G7 в Майами (штат Флорида, США) стала поводом к новому расследованию. Об этом сообщил в своём заявлении член Демпартии США Джерролд Надлер.

Надлер, возглавляющий юридический комитет Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что Трамп не должен был планировать саммит на своём курорте, поскольку такое совмещение частных и общих интересов противоречит американской конституции.

Теперь Трампа, по словам Надлера, могут обвинить в злоупотреблениях властью и коррупции, поскольку таким образом президент в результате проведения международного мероприятия на своём курорте получит личную материальную выгоду.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, США станут страной, в которой пройдёт следующий саммит G7. Трамп уже объявил, что мероприятия состоятся в Майами, где у президента Штатов есть своё имение.

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