Бразилиа, , 03:26 — REGNUM

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил свой комментарий, оскорбивший жену французского лидера Эммануэля Макрона, к коллажу в Facebook.

В настоящее время комментарий Болсонару под картинкой больше не отображается. Ранее французский президент, обнаружив комментарий бразильского лидера, заявил, что его высказывание является «крайне неуважительным» к его супруге.

Как сообщало ИА REGNUM, также Макрон и Болсонару вступили в полемику, в ходе которой бразильский президент обвинил французского лидера в «неоколониальной ментальности». 27 августа президент Бразилии Жаир Болсонару потребовал от Макрона извинений и отказался принимать по этой причине помощь стран «Большой семерки» для борьбы с пожарами в Амазонии.

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