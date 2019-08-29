Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд отказалась от участия в праймериз Демократической партии США и вышла из предвыборной гонки. Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

«Сегодня я заканчиваю свою президентскую кампанию. Я очень горда за свою команду и все наши достижения. Но я думаю, важно знать, где ты принесешь наибольшую пользу», — заявила она.

Джиллибранд также обратилась к людям, выразившим ей поддержку. Она призвала своих сторонников «победить Дональда Трампа и отвоевать сенат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 22 августа, о своем отказе от участия в президентских выборах в США в 2020 году заявил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Он пояснил, что больше не верит в свой успех, но сохраняет уверенность в том, что Демпартия получит кандидата, который сможет победить.

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