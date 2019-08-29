Москва, , 02:30 — REGNUM

Покупка у России самолётов Су-35 и Су-57 вполне возможна, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт CNN Turk.

Истребитель Су-35 (cc) Sergey Vladimirov

О варианте замены американских самолётов F-35 российскими истребителями четвёртого поколения Су-35 и пятого поколения Су-57 турецкий лидер сообщил во время посещения авиасалона МАКС-2019.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Анкара в перспективе купить российские истребители, которые Эрдоган осмотрел во время форума, он ответил:

«Почему бы и нет?»

По словам турецкого президента, он не просто так приехал на МАКС-2019. Однако для точного ответа на вопрос об импорте российских истребителей он должен удостовериться, что Вашингтон исключил Анкару из программы по F-35. В этой связи Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Белым домом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Су-57 Эрдоган осматривал на МАКС-2019 вместе с российским президентом Владимиром Путиным. 27 августа политике не выставке подошли к самолёту, и Эрдоган спросил, летает ли уже Су-57 и можно ли его приобрести. Путин ответил, что купить уже можно.

Читайте ранее в этом сюжете: Не только С-400. Путин о военно-технических отношениях с Турцией