Пхеньян, , 01:58 — REGNUM

Сессия Верховного народного собрания Северной Кореи начинает свою работу в Пхеньяне, сообщает 29 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что депутаты уже съехались в северокорейскую столицу. Вторая по счёту в 2019 г., внеочередная парламентская сессия начнёт работу 29 августа.

Перед началом работы сессии члены собрания почтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира — лидеров Северной Кореи, побывав в Кымсусанском дворце Солнца. Делегация, кроме того, посетила Тэсонсанское мемориальное кладбище революционеров и музей Корейской революции.

Напомним, членами Верховного народного собрания являются 687 человек. Обычно они проводят сессии раз в год, однако в 2019 г. созвана внеочередная встреча — предыдущая прошла 11 апреля.

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