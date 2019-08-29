Анкара, , 01:04 — REGNUM

Посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба президента Турции.

Сообщается, что 28 сентября Саттерфилд вручил верительные грамоты турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Отмечается, что последние 22 месяца исполнял обязанности американского посла временно поверенный в делах.

Ранее Саттерфилд занимал должность помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку. На этой должности он пробыл с сентября 2017 по июнь 2019 года. Также Саттерфилд работал на постах временного поверенного в Каире и посла США в Ливане.

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