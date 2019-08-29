Вашингтон, , 00:39 — REGNUM

В американском посольстве в Колумбии открылся временный «дипломатический офис» по делам Венесуэлы, говорится в заявлении Госдепа США.

«Госдепартамент объявляет об открытии отдела по делам Венесуэлы под руководством временного поверенного Джеймса Стори», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что новый отдел будет работать в тесном сотрудничестве с американской марионеткой Хуаном Гуайдо, ранее объявившим себя «временным президентом Венесуэлы», а также с оппозиционной Национальной ассамблеей и «венесуэльским гражданским обществом». Задача нового подразделение — «работа над восстановлением демократии, конституционного порядка, безопасности и благополучия народа Венесуэлы».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо попросил включить повестку саммита G7 вопрос о кризисе в Венесуэле. В частности, Гуайдо рассылал письма главам Франции, Германии, Италии, США, Великобритании, Канады и Японии с просьбой оказать помощь в разрешении политического кризиса в Боливарианской Республике.

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