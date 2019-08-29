Бейрут, , 00:27 — REGNUM

Три израильских беспилотника пытались перелететь через границу Ливана, но не смогли, сообщило Al-Watania.

По данным командования ливанских вооружённых сил, инцидент произошёл 28 августа. Со стороны Ливана по дронам был открыт огонь, после чего они повернули обратно.

Один БПЛА пытался проникнуть на территорию Ливана в районе пограничного Эдейса, ещё два — у города Кафр-Кила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в российском МИД заявили, что Бейрут попросил Москву помочь избежать эскалации конфликта, провоцируемого Израилем.

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