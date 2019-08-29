Тирасполь, , 00:03 — REGNUM

В Дубоссарском районе Приднестровья разгорелся конфликт между приднестровскими садоводами и молдавскими предпринимателями. Как передает ИА REGNUM, причиной стала разработка карьера, которую молдавские предприниматели начали прямо на территории Приднестровья.

В ситуацию пришлось вмешаться представителям ОБСЕ и четырехсторонней комиссии военных наблюдателей. А 28 августа эта тема обсуждалась на встрече главы МИД ПМР Виталий Игнатьева с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом.

«К сожалению, ситуация в отношениях с Кишинёвом не становится проще, и мы наблюдаем определённые предпосылки к её ухудшению. Проблем становится всё больше, в нашей повестке теперь появилась тема карьера», — констатировал министр.

«Нам бы хотелось избежать развития ситуации в неуправляемом ключе», — добавил глава МИД ПМР. Он отметил, что приднестровская сторона ожидает ответа от представителей Молдавии на приглашение провести встречу в формате «1+1» в Тирасполе ввиду «накапливающихся проблемных вопросов, которые требуют неотложного решения».