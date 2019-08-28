Вашингтон, 28 августа 2019, 23:53 — REGNUM
США не намерены раскрывать политическую декларацию «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию до выборов в Израиле, 28 августа передает агентство Reuters.
Правительство Палестины отказывается принимать участие в переговорах с США и Израилем по американскому плану мирного урегулирования, который администрация президента США Дональда Трампа называет «сделкой века».
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