Киев, , 23:28 — REGNUM

Советники глав государств «нормандской четвёрки» проведут встречу в рамках подготовки саммита лидеров России, Германии, Франции и Украины, сообщает 28 августа пресс-служба офиса украинского президента.

Как уточняется, речь об этом шла в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Согласно сообщению, Меркель «выразила поддержку усилиям Украины, направленным на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время».

«Достигнута договорённость провести подготовительную встречу дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября», — информирует пресс-служба.

Отмечается, что в ходе беседы Зеленский заявил о приверженности Киева выполнению своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе «с использованием политико-дипломатических механизмов» и призвал срочно провести встречу в нормандском формате «для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта».

Напомним, 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение в сентябре встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств.

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