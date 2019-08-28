Вашингтон, , 23:19 — REGNUM

Недавно перебазированные в Британию стратегические бомбардировщики-невидимки ВВС США B-2 Spirit провели тренировочные полеты над Северной Атлантикой, сообщает 28 августа агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на британские авиационные интернет-ресурсы.

Два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, размещённые на авиабазе Фэрфорд в Британии, 28 августа совершили тренировочные полеты над морем севернее Шотландии. Ещё один бомбардировщик этого типа совершил перелёт в Исландию, откуда он должен вернуться в Британию.

Напомним, стратегические бомбардировщики-невидимки ВВС США B-2 способны нести ядерное оружие различных типов и предназначены для ударов по особо важным хорошо защищённым целям.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit совершили трансатлантический перелет в Британию с базы в американском штате Миссури. Ранее в Британию был перебазирован стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, также способный нести ядерное оружие.

Ряд СМИ считает, что это связано с учениями НАТО Ample Strike, которые должны начаться в ближайшее время.

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