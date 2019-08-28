Мехико, , 23:14 — REGNUM

Так называемый «План Маршалла» для Центральной Америки, который пропагандирует президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, столкнулся со сложностями в финансировании, сообщает испанское издание ABC. Сумма в 10 миллиардов долларов ежегодно на протяжении 10 лет — всего 100 миллиардов за десятилетие — выглядит крайне нереальной с учетом того, что Мексика ждет получения большей части этих средств от Соединенных Штатов.

Вашингтон направил в Центральную Америку (прежде всего в «северный треугольник»: Гватемалу, Сальвадор и Гондурас — страны, где зарождается миграционная волна, обрушивающаяся на южную границу США) 3,8 миллиарда долларов за период между 2008 и 2018 годами.

Иными словами, за 10 лет он предоставил всему региону меньше половины той суммы, которую Мексика теперь хотела бы получать от Штатов каждый год. Нечто подобное просто невозможно себе представить, считает ABC.

Мексиканский президент между тем продемонстрировал переменчивую политику в отношении потока мигрантов из Центральной Америки. Когда на исходе 2018 года несколько караванов мигрантов вышли из Гондураса и Сальвадора, чтобы через Гватемалу двигаться к американской границе, Обрадор предложил им остаться в Мексике. Теперь же он не желает видеть переселенцев в своей стране и усилил охрану на границе с Гватемалой.