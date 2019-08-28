Париж, , 23:09 — REGNUM

«Для него все обернулось удачно. Эммануэль Макрон стал триумфатором саммита G7 — главных индустриально развитых демократий планеты — проходившего с субботы по понедельник в Биаррице (Франция), — пишет испанское издание El Pais. — Французский президент, хозяин «конклава», умело обошелся со своим американским коллегой Дональдом Трампом, не позволив ему подорвать встречу. Добился консенсуса собравшихся лидеров по вопросам Амазонии, международной торговли и налогов на деятельность межнациональных технологических корпораций. А также дал толчок к саммиту, который может пройти «в ближайшие недели», с участием Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани».

После трудных месяцев, отмеченных восстанием «желтых жилетов», Макрон приступил к укреплению своего политического курса во Франции и за рубежом, отмечает СМИ. Французский президент хотел сделать саммит «большой семерки» полезным: вот уже несколько лет его эффективность ставится под сомнение, в том числе из-за недостаточной репрезентативности (на нем не представлены такие новые для международной арены державы, как Китай). Для Макрона форум стал проверкой той дипломатической доктрины, которая должна служить Франции и Евросоюзу рычагом умиротворения сторон в разобщенном и взрывоопасном мире.

«Макрону удалось вернуть формуле G7 легитимность, а Франции — ведущую роль посредника. Французский президент хорошо разыграл свои карты. Возникает соблазн воскликнуть: «Браво, артист!» — резюмировал эссеист Доминик Моиси, советник лаборатории идей Institut Montaigne и давний специалист по геополитике. Впрочем, он остановил себя словами: «Посмотрим, что останется от всего этого».