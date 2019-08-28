Екатеринбург, , 23:11 — REGNUM

Глава свердловского минздрава Андрей Цветков был наказан за массовый исход хирургов из нижнетагильских больниц. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, министру объявили выговор.

Впрочем, в пресс-службе министерства не смогли подтвердить или опровергнуть данные сведения.

Напомним, в Нижнем Тагиле уволились хирурги из Демидовской больницы и ЦГБ №1. Часть врачей вернулись после диалога с областными властями.

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