Екатеринбург, 28 августа 2019, 23:11 — REGNUM
Глава свердловского минздрава Андрей Цветков был наказан за массовый исход хирургов из нижнетагильских больниц. Об этом сообщает Ura.ru.
По информации источника, министру объявили выговор.
Впрочем, в пресс-службе министерства не смогли подтвердить или опровергнуть данные сведения.
Напомним, в Нижнем Тагиле уволились хирурги из Демидовской больницы и ЦГБ №1. Часть врачей вернулись после диалога с областными властями.
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