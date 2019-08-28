Лондон, , 22:51 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Ресублике и заявили, что правительство Башара Асада и Российская Федерация должны выполнять свои международные обязательства. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя канцелярии главы британского правительства.

Эрдоган и Джонсон заявили, что они осуждают ответные удары сирийских правительственных сил по террористам в Идлибе, при это они подали это так, как будто сирийские войска напали на гражданское население в Идлибе, чего конечно же не было.

Кроме того, главы Турции и Великобритании выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирийской Арабской Республике. Помимо прочего Джонсон и Эрдоган обсудили необходимость того, чтобы законные сирийские власти и Россия выполняли свои обязательства в рамках международного законодательства.

Джонсон в ходе разговора рассказал Эрдогану о прошедшем недавно в Биаррице саммите «Большой семерки».

Обсудили лидеры двух стран и ситуацию вокруг Исламской Республики Иран. Эрдоган и Джонсон сошлись на том, что необходимо не дать Ирану получить ядерное оружие.