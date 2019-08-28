Таганрог, Ростовская область, , 22:29 — REGNUM

В Ростовской области назначен Таганрогский транспортный прокурор. Пост занял уроженец Ростова-на-Дону Павел Кардашов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Известно, что новому руководителю надзорного ведомства — выпускнику Южного федерального университета — 34 года. К службе в органах прокуратуры приступил в феврале 2009 года. Последние два года занимал должность заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Южной транспортной прокуратуры.

К своим обязанностям Кардашов приступил согласно приказу Генерального прокурора РФ от 27 августа текущего года.