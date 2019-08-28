Цхинвал, , 22:23 — REGNUM

В связи с провокационными действиями грузинской стороны комитет госбезопасности Южной Осетии осуществил в Знаурском районе мероприятия по поддержанию пограничного режима. Об этом сообщает 28 августа ИА «Рес» со ссылкой на комитет госбезопасности Южной Осетии.

Специальные действия югоосетинских силовиков координировали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и председатель КГБ Олег Ширан.

Напомним, 28 августа Анатолий Бибилов также приехал в Знаурский район и ознакомился с ситуацией на месте, отдав необходимые поручения руководителям силовых структур. 24 августа в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии грузинские силовые структуры прорубили лес и провели дорогу, выставили пост и грузинский флаг. 25 августа в окрестностях н. п. Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов грузинской полиции Грузии. 27 августа комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о продолжающихся провокациях на государственной границе с Грузией в окрестностях н. п. Уиста (ранее Цнелис) Знаурского района Южной Осетии.

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