Калининград, , 22:20 — REGNUM

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 11 часов курсировал у границ России в Балтийском регионе, сообщают 28 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Беспилотник США RQ-4 Global Hawk

Беспилотный воздушный разведчик с бортовым номером 10−2048 поднялся в воздух на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия.

Около 10:19 мск он появился у северных границ Калининградской области и летал там три часа, оставаясь в небе Литвы.

Позднее беспилотник ушёл в воздушное пространство Латвии и Эстонии, где курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей РФ.

Вернувшись в воздушное пространство Литвы, RQ-4B Global Hawk ещё шесть часов летал у границ Калининградской области и ушёл от российских границ в 21:05 мск.

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