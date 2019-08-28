Киев, , 22:16 — REGNUM

Перед офисом администрации президента Украины прошла акция протеста против нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова, который, по слухам, войдет в состав нового правительства. Об этом сегодня, 28 августа, сообщают украинские СМИ.

Дело в том, что 29 августа начинает работу Верховная рада нового созыва, и, скорее всего, будет сформирован новый кабинет министров. Ходят упорные слухи, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков сохранит свой пост.

Перед офисом президента Украины на Банковой улице прошла акция протеста против переназначения Авакова. Собравшиеся скандировали: «Аваков — черт».

Акцию организовали националисты.

https://twitter.com/theBabelUA/status/1166747822319898624

Всего в акции приняли участие порядка 350 человек. Они обвинили Авакова в том, что он неэффективный министр, провалил реформу вверенного ему ведомства, а также является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов.

Протестующие назвали Авакова «министром слитых дел и нераскрытых убийств».