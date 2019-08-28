Екатеринбург, , 23:15 — REGNUM

Апелляционная жалоба о снятии с довыборов кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Антона Шипулина была отозвана из Верховного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

Антон Шипулин (cc) Peter Porai-Koshits

Жалобу конкурент Шипулина от СР Алексей Коровкин отозвал после обращения российских спортсменов, которые просили «не использовать имеющийся, но всё-таки формальный повод» в суде — якобы это может повредить статусу олимпийского чемпиона России и самой стране в целом.

Решение Коровкина вызвало споры в партии, но было поддержано главой свердловского отделения СР Андреем Кузнецовым.

Напомним, ранее Свердловский областной суд не удовлетворил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму. Конкуренты Шипулина вменяли ему в вину наличие иностранных активов.

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