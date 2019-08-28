Амстердам, , 22:14 — REGNUM

Городские власти Амстердама практически проиграли борьбу с организованной преступностью в городе. К такому выводу пришли авторы доклада, написанного по просьбе самих городских властей. Доклад будет обнародован в пятницу, но текст его уже попал в руки журналистов газеты «Телехрааф».

Полиция. Нидерланды (cc) Floris Oosterveld

Из доклада следует, что местные власти плохо информированы о подпольной наркоэкономике и связанной с нею преступностью. К тому же различные инстанции, имеющие отношение к борьбе с преступностью, часто не делятся между собою информацией, которой они располагают. Таким образом, столичные власти не в состоянии составить полной картины проблемы. В частности, не ясно, каким именно образом «чёрный нал» проникает в легальную экономику (хотя очевидно, что это происходит), и о каких суммах идёт речь. При этом полиция в последние годы практически забросила борьбу с наркопреступностью. За последнее десятилетие борьба с преступностью в сущности превратилась в борьбу с её симптомами. По мнению авторов доклада, решительные меры по хотя бы ограничению объёмов столичной наркопреступности могли бы дать результат не ранее чем через 10−15 лет.

В докладе на условиях анонимности приводятся слова офицера полиции, который заявил, что столичные власти считают правоохранительные меры проявлением «правой» политики. После муниципальных выборов 2018 г. Амстердамом управляет коалиция левых партий.