Берлин, , 21:58 — REGNUM

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 28 августа обсудили перспективы работы в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Как отмечается, беседа двух лидеров была посвящена ситуации в Донбассе и «дальнейшим дипломатическим усилиям в нормандском формате при участии Германии, Франции, России и Украины».

«Канцлер и президент согласились с тем, что Минские соглашения должны быть реализованы в полной мере. Они стремятся к предстоящему саммиту в нормандском формате», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что Меркель также проинформировала Зеленского «о дискуссии по Украине на саммите G7 в Биаррице».

Напомним, 26 августа по итогам саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение в сентябре встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств.

Владимир Зеленский ранее сегодня на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в очередной раз высказался за присоединение к нормандскому формату Соединённых Штатов.

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