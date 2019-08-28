Цхинвал, , 21:54 — REGNUM

Сотрудники КГБ Южной Осетии выехали на границу с Грузией. Данное действие является ответной мерой на провокационные действия грузинской стороны. Также осетинская сторона пытается связаться с Грузией по горячей линии, организованной в рамках Женевских дискуссий. Об этом сообщает 28 августа РИА Новости.

Граница Южной Осетии и Грузии Sputnik-ossetia.ru

«На спорном участке югоосетино-грузинской границы в районе н. п. Уиста (Цнелис), по приказу Верховного главнокомандующего республики Комитет госбезопасности осуществляет специальные действия в целях обеспечения безопасности граждан Южной Осетии, проживающих в приграничной полосе, локализации угроз безопасности в пограничной сфере в районе н. п. Цнелис и Гвиргвина», — отметили 28 августа в заявлении КГБ.

Напомним, 24 августа в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии грузинские силовые структуры прорубили лес и провели дорогу, выставили пост и грузинский флаг. 25 августа в окрестностях н. п. Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов полиции Грузии. 27 августа комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о продолжающихся провокациях на государственной границе с Грузией в окрестностях н. п. Уиста (ранее Цнелис) Знаурского района Южной Осетии.

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