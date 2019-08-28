Вашингтон, 28 августа 2019, 21:17 — REGNUM
Глава Пентагона Марк Эспер планирует в первых числах сентября посетить Европу для обсуждения мероприятий по «сдерживанию» России.
Об этом Марк Эспер заявил 28 августа на пресс-конференции, прошедшей в Пентагоне.
«На следующей неделе в Европе я планирую обсудить уже реализующиеся меры по сдерживанию России», — сказал Эспер.
Не исключено, что визит Эспера связан с недавним выходом США из договора по РСМД и испытаниями новой крылатой ракеты, совместимой с наземными пусковыми установками систем ПРО, уже размещёнными на территории ряда европейских стран.
Напомним, ранее США утверждали, что эти пусковые установки размещаются у границ России исключительно для защиты Европы от иранских и северокорейских баллистических ракет.
Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся телефонный разговор главы военного комитета НАТО с Герасимовым