Вашингтон, , 21:17 — REGNUM

Глава Пентагона Марк Эспер планирует в первых числах сентября посетить Европу для обсуждения мероприятий по «сдерживанию» России.

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Об этом Марк Эспер заявил 28 августа на пресс-конференции, прошедшей в Пентагоне.

«На следующей неделе в Европе я планирую обсудить уже реализующиеся меры по сдерживанию России», — сказал Эспер.

Не исключено, что визит Эспера связан с недавним выходом США из договора по РСМД и испытаниями новой крылатой ракеты, совместимой с наземными пусковыми установками систем ПРО, уже размещёнными на территории ряда европейских стран.

Напомним, ранее США утверждали, что эти пусковые установки размещаются у границ России исключительно для защиты Европы от иранских и северокорейских баллистических ракет.

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