История вопроса

Начало пожароопасного сезона устанавливается нормативно-правовыми актами региональных властей. С официального объявления сезона лесных пожаров в субъектах Федерации начинают действовать ограничительные меры, в частности, запрет на разведение костров. Также может быть введён запрет на посещение лесов.

На середину апреля 2019 года на землях лесного фонда страны возник 1 041 лесной пожар на общей площади 216 906 га против 499 512 га за тот же период 2018 года.

